Blitz nel ristorante in Alta Irpinia, 14 lavoratori in nero Guardia di Finanza in azione: sospensione attività e multa

Lavoro sommerso, controlli a raffica tra Avellino e provincia della Guardia di Finanza. Blitz in Alta Irpinia dove i militari nel corso di un intervento messo in atto in sinergia con gli ispettori del lavoro, domenica hanno controllato un ristorante. Una ispezione che ha rivelato alcune irregolarità nella verifica delle rispettive posizioni contributive, rispetto alla documentazione ufficialmente custodita presso la società responsabile dell’attività.

Secondo quanto riferito nella nota stampa delle Fiamme Gialle, il responsabile non sarebbe stato in grado di esibire alcuna documentazione che potesse provare la regolarità delle posizioni lavorative, di quanti intenti a prestare opera. Insomma, 14 lavori sarebbero risultati a nero su 14 presenti. Una irregolarità pari al cento per cento. Per il responsabile è scattata la sospensione dell’attività imprenditoriale. sono in via di quantizzazione i calcoli della multa che, vista anche la percentuale di lavoratori irregolari, di fatto superiore al cento per cento, prevede sanzioni salatissime quantificabili fino a 50mila euro.