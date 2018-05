Fervono i preparativi per la rievocazione storica ad Ariano Si cercano figuranti. L'appello del presidente Giancarlo Sicuranza

Nei giorni 11-12-13 agosto 2018 si svolgerà la XXII edizione della rievocazione storica del dono delle sacre spine, l’evento che è divenuto nel corso degli anni patrimonio di tutti gli arianesi, orgogliosi della sua valenza religiosa e culturale.

Nel contesto della rievocazione è previsto, come di consueto, il 12 agosto il corteo con Carlo d’Angiò, il signore dell’epoca, dignitari, popolo, artigiani ed altri, per rievocare la consegna di due Spine al vescovo Pellegrino nell’anno 1269.

Al fine di predisporre al meglio il corteo l'associazione ha inteso anticipare i tempi per la individuazione dei figuranti e per eseguire con essi una preparazione adeguata.

I figuranti dovranno indossare costumi coerenti con il periodo storico e con il personaggio interpretato; avere un’età. compatibile con lo stesso come per esempio: Vessillifero dai 7 ai 12 anni; vergine dai 10 ai 12 anni; damigella dai 13 ai 16 anni; durante il corteo dovranno assumere un atteggiamento consono alla solennità dell‘evento tenendo conto della presenza di due reliquie sacre, del Re e Regina e di tanti dignitari.

Pertanto, si invitano tutti coloro che intendono partecipare come figuranti al corteo a presentare una dichiarazione, utilizzando i moduli appositamente predisposti da questa Associazione, di disponibilità con la indicazione del ruolo preferito da svolgere.

Il modulo può essere scaricato dal sito www.santespine.it o può essere ritirato direttamente presso la sede dell’Associazione, sita in Via D’ Afflitto (largo Sant'Andrea), n.16/A a partire dal 4 al 29 giugno 2018 tutti i lunedi, mercoledi e venerdì dalle ore 17,30 alle ore 19,30.

I costumi saranno assegnati secondo l’ordine cronologico di presentazione della richiesta scritta e consegnati dopo il parere di una commissione istituita.

E’ richiesto il versamento di € 5.00 per ogni costume quale contributo. Nel mese di luglio 2018 sarà tenuto, a cura dell'ssociazione, un incontro con tutti i figuranti ammessi al corteo per notizie sull’Evento e sul periodo storico cui si riferisce, per avere una partecipazione consapevole ed informata. Per ulteriori informazioni: www.santespine.it o info 3289056643.

La speranza è che la manifestazione si possa svolgere senza eccessivi stravolgimenti legati alle disposizioni di sicurezza del piano Gabrielli, che sta arrecando purtroppo danni notevoli anche in Irpinia come nel resto d'Italia, con la soppressione ingiusta di importanti tradizioni, che rappresentano l'identità di un popolo soprattutto nei piccoli comuni. E Ariano ne sa già qualcosa con l'annullamento dei falò, una tradizione secolare tramandata di generazione in generazione, che si spera il prossimo anno possa essere riaccesa e la festa nel piazzale alla Stazione, una zona già di per se emarginata.

Gianni Vigoroso