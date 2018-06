L'auto prende fuoco in A16, marito e moglie salvi per miracolo Intervento dei caschi rossi

Domenica di paura per una coppia in viaggio sull'Autostrada A16.

Subito dopo le ore 14 i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti nel territorio del comune di Monteforte Irpino, al Km. 39,300, in direzione Canosa, per un incendio che ha interessato un'autovettura in transito. A bordo una coppia di giovani provenienti dal Napoletano: i all'improvviso hanno visto uscire fumo e fiamme dal vano motore, hanno fatto appena in tempo a mettersi in salvo. L'incendio è stato spento, il veicolo messo in sicurezza.