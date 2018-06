Camminata per il cuore e giornata della salute ad Ariano Domenica 10 giugno la manifestazione

Il giorno 10 giugno 2018 si terrà ad Ariano Irpino la "camminata per il cuore & giornata della salute" organizzata dal Rotaract Club Avellino Est e dai partecipanti al Campionato Amatoriale di calcio A5 over 35 con la collaborazione del Comune di Ariano Irpino, del comitato di Ariano Irpino della Croce Rossa Italiana e dell'associazione "Amici del Cuore".

La manifestazione nasce in concomitanza delle cerimonie di donazione di due defibrillatori semiautomatici da esterno e due teche a temperatura controllata donati alla Città di Ariano Irpino dal Rotaract Club Avellino Est, presieduto dal Vincenzo Romolo, e dai partecipanti al Campionato Amatoriale di Calcio A5 Over 35 e che saranno installati rispettivamente in Piazza Plebiscito e Piazza Mazzini di Ariano Irpino.

Il percorso della camminata sarà: Piazza Plebiscito, via D'Afflitto, via Guardia, Piazza Mazzini, Viale Tigli ed arrivo in Villa Comunale.

Dalle ore 09 alle ore 13 in Villa Comunale , il Comitato di Ariano Irpino della Croce Rossa Italiana e l'associazione "Amici del Cuore" eseguiranno visite mediche gratuite per lo screening del rischio cardio-vascolare, obesità e diabete.

L'appuntamento è per domenica 10 giugno ore 10 in Piazza Plebiscito di Ariano Irpino. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

I membri di tutte le associazioni che vorranno unirsi alla camminata possono indossare le proprie magliette di rappresentanza.

Gianni Vigoroso