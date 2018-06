Perdite idriche: interviene il comune con uomini e mezzi Risolto il problema di Piazza Mazzini e via Pasteni ad Ariano Irpino

E' dovuto intervenire il Comune su precisa disposizione del sindaco Domenico Gambacorta, fornendo i mezzi meccanici necessari alle operazioni di scavo e ripristino della strada in Piazza Mazzini e via Pasteni nei pressi del liceo Parzanese per risolvere le due grosse perdite di acqua in atto da alcuni giorni. A comunicarlo stamane è stato il Comune stesso.

L'Alto Calore ha invece provveduto con i suoi operai agli interventi di riparazione delle due condotte idriche in questione.

Una soluzione estrema quella adottata dall'ente di palazzo di città, di anticipare le spese in danno dell'alto calore vista anche l'urgenza dettata dai solenni festeggiamenti in onore di Sant'Antonio da Padava proprio in questa zona interessata dalle due perdite.

Una giornata di riparazione in varie zone della città, da Orneta e Gaudiciello. Ma l'elenco è lunghissimo. Manca all'appello Brecceto e Cesine dove la situazione al momento resta ferma al palo.

Gianni Vigoroso