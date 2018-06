Ariano, lavori in notturna a Cardito: tutto procede bene All'opera impresa, ufficio tecnico e alto calore

Proseguono in maniera spedita e attenta sulla statale 90 delle puglie i lavori inerenti la sostituzione di una condotta idrica in località Cardito, altezza “Palazzo Scoppettuolo”.

Il tratto in questione, presenta vistose perdite. Sul posto oltre agli operai dell'impresa, ci sono operai e tecnici del comune insieme ad un responsabile dell'Alto Calore. Nessun disagio alla circolazione stradale. Funzione il piano di lavori notturno con l'introduzione di due semafori e un senso unico alternato.

Sempre sulla statale 90 delle Puglie gli altri lavori riguardano il rifacimento di un tratto di linea fognaria in località Maddalena. Dopo la pausa del week end, da lunedì verranno riprese le operazioni di scavo per poi concludersi a breve.

Dal Comune viene rinnovato l'appello agli automobilisti:

"Ci scusiamo con i cittadini per gli inevitabili disagi conseguenti allo svolgimento dei lavori previsti, importanti ed inderogabili, in quanto il tratto di strada è interessato dall'intervento di rifacimento completo del manto stradale, attualmente in corso di realizzazione."

Gianni Vigoroso