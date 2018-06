Pesistica, ancora un traguardo importante per la Mancini Per il quinto anno consecutivo sul podio il team di Concetta Ricci

Pesistica, ancora un traguardo importante per la Mancini. Un prestigioso primo posto alle nazionali dei giochi sportivi studenteschi.

Per il quinto anno consecutivo sul podio il team di Concetta Ricci. La premiazione è avvenuta nell’auditorium della Mancini durante la cerimonia di premiazione sport e legalità. A premiare la squadra è stato il presidente della Fipe Campania Davide Pontoriere, insieme ai ragazzi della nazionale paraolimpica di pesistica con Antonio Di Rubbo.

Protagoniste di questo ennesimo successo: Gilda Colella, Nadine Cappelluzzo, Rita Sgobbo, Clara Sapia e Alessandra Grasso.

Un plauso viene rivolto al dirigente scolastico per la sua dedizione, il suo impegno e la sua costanza, nel portare avanti con tenacia gli obiettivi prefissati per una migliore qualità della scuola.

Straordinaria, concreta, dinamica e vincente come sempre Concetta Ricci. Ecco un suo messaggio educativo rivolto ai piccoli e grandi atleti delle tre discipline che puntualmente ogni anno propone nella sua scuola Mancini per le discipline di pesistica, atletica, tiri con l'arco.

“La mia felicità va al di là della grande vittoria, della coppa e delle medaglie conquistate. Per raggiungere questo successo, c'è stato bisogno di allenamenti costanti da parte dei ragazzi, ciò significa che si è sviluppato in loro lo spirito di sacrificio, fortificando il carattere, aumentando la stima in se stessi per poi avere stima negli altri. Lo sport è cultura, spirito di confronto e voglia di incontro. La scuola è il primo luogo per diffondere la cultura nella attività motoria. Lo sport ha un ruolo fondamentale nella crescita del ragazzo non è solo un momento di svago e di relazioni tra coetanei ma uno strumento di insegnamento di regole e valori, un modo di esprimere le proprie emozioni.”

Gianni Vigoroso