A Santo Stefano del Sole il conduttore Michele Cucuzza Intervisterà tra gli altri Manuela Olivieri Mennea moglie del compianto campione Pietro

Sarà il noto conduttore e giornalista Michele Cucuzza il padrone di casa della manifestazione "Confimprenditori Incontra" di quest’anno la festa dedicata ai piccoli imprenditori che si terrà sabato 16 giugno a Santo Stefano del Sole.

Cucuzza intervisterà tra gli altri Manuela Olivieri Mennea moglie del compianto campione Pietro. Classe 1966, romana, l’avvocato Olivieri incontrò il campione a una festa, in quella che sembrava una serata come tante.

Si sposarono nel 1996, nella bella chiesa di Santa Prisca, all’Aventino, nel giorno del 45esimo compleanno di lui. La cerimonia fu celebrata da padre Antonio Truda, amico di famiglia, lo stesso sacerdote che parecchi anni dopo, nel 2013, officiò il funerale della Freccia del Sud.

«Io non sapevo niente della sua storia sportiva, l’ho conosciuto quando aveva già smesso di gareggiare. Ma a lui piaceva raccontare dell’atletica, attraverso di me parlava anche con se stesso. Il ricordo, però, non era mai fatto di nostalgia o di tristezza»,racconta Manuela. Spesso andavano a correre insieme, al parco.

«Lei era più in forma di me, mi lasciava dietro», scherzava il campione, di 14 anni più grande della moglie. La serata si concluderà con lo spettacolo musicale della nota cantante partenopea Pietra Montecorvino.

Redazione Av