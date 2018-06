Rivolta in carcere, sequestrano agente. "Un'ora di inferno" Ad Ariano cento tra agenti di polizia e militari stanno lavorando per liberare il poliziotto

di Gianni Vigoroso

Ennesima rivolta all’interno del carcere di Ariano Irpino. Un folto gruppo di detenuti, almeno un centinaio, ha dato vita ad una protesta clamorosa tra minacce, lanci di oggetti e danneggiamenti. Si è temuto il peggio per quattro membri della polizia penitenziaria tra cui una donna. Un agente è in ospedale, dopo essere stato preso in ostaggio dai detenuti, che lo avevano costretto a rifugiarsi in un gabbiotto. E' stato accompagnato al pronto soccorso da un'ambulanza del 118.

Troppo pochi gli agenti in servizio per far fronte ad un'emergenza simile. Subito allertato il direttore del Carcere Gianfranco Marcello.

L'istituto è stato raggiunto in poco tempo da un centinaio di uomini tra carabinieri, polizia, guardia di finanza, rinforzi della polizia penitenziaria da Avellino e Napoli militari in tenuta antisommossa che hanno riportato la calma. Sul posto con immediatezza il vice questore Maria Felicia Salerno e il capitano Andrea Marchese.

Momenti di forte tensione e concitazione. Con grande impegno e tecnica di mediazione è stata superata la criticità del sequestro dell'agente.

A scatenare la rivolta il trasferimento di un detenuto in un’altra struttura penitenziaria. Poco dopo le 17.00 la situazione è tornata alla normalità. Un detenuto è stato trasferito altrove e altri venti sarebbero in partenza da Ariano nelle prossime ore.

La notizia è stata confermata dal Sappe sindacato autonomo polizia penitenziaria che parla di “sequestro annunciato in un carcere praticamente in mano ai detenuti”. Numerosi agenti liberi dal servizio e non hanno raggiunto la struttura penitenziaria di via Cardito.

Proprio in mattinata il Sappe attraverso Donato Capece ed Emilio Fattorello, rispettivamente segretario generale e segretario nazionale per la Campania del sindacato autonomo polizia penitenziaria, aveva dato notizia dell’ennesima aggressione avvenuta ieri in carcere ad Ariano Irpino:

“Il prologo dell’aggressione di oggi si è verificato ieri verso le ore 11:45, quando un gruppo di detenuti a custodia aperta ristretti nel nuovo padiglione, giunti presso l’infermeria del vecchio padiglione, evevano forzato il cancello d’ingresso del reparto infermeria, spingendo con forza un poliziotto. Alcuni detenuti, di origine napoletana, erano riusciti ad entrare nel reparto e ad aggredire con calci e pugni un agente e l’ispettore di polizia penitenziaria di sorveglianza. Inutile evidenziare che questo ennesimo episodio di violenza ed aggressione nei confronti del personale non sono altro che le risultanze di quello che il Sappe ha denunciato da tempo, ossia una inesistente sicurezza sui posti di servizio detentivo ove i detenuti ormai la fanno da padrone. Infatti a nulla sono valse sino ad oggi le nostre denunce e le nostre azioni dirette alla nostra amministrazione ed ad altre autorità e per questo è necessario che si provveda un immediato cambio ai vertici del carcere del Tricolle. E il sequestro, di un agente in carcere ad Ariano Irpino avvenuto oggi pomeriggio è sintomatico di questa gravissima situazione”.

Così Giuseppe Iovine:

"Solo poche ore fa i colleghi sono stati liberati e trasportati in ospedale per i primi soccorsi. La denuncia è dell'Osapp, ormai la situazione nel penitenziario arianese è insostenibile, se si aggiunge che ieri sera sono stati picchiati dai detenuti,un ispettore e un agente della polizia penitenziaria, beh allora si intuisce palesemente che parlare di allarmismo è a dir poco riduttivo Il segretario regionale Vincenzo Palmieri ed il dirigente nazionale Maurizio Russo dell'Osapp esprimono solidarietà ai colleghi in questione ed ai colleghi e colleghe che quotidianamente sono vittime di violenza di una parte della popolazione detenuta che non ha più alcuna remora a scagliarsi contro chi rappresenta e serve lo Stato. I nostri eroi silenziosi umiliati, offesi ed aggrediti dai detenuti ed abbandonati da uno Stato che resta in silenzio.la situazione é al collasso,mancano i minimi stardars di sicurezza, carenza cronica di personale, un solo agente per controllare 80 detenuti, turni massacranti, senza riposi settimanali, ect, il personale è allo sbando, totalmente abbandonato a se stesso.nn a caso abbiamo aperto un ufficio sindacale proprio ad Avellino per dare aiuto , sostegno e supporto ai colleghi che operano nei penitenziari di Avellino e della provincia, si confida in un intervento urgente ed improcrastinabile delle Istituzioni tutte affinché siano adottati provvedimenti di tutela per i colleghi e di sicurezza per le strutture carcerarie, di fare provvedimenti urgenti atti a garantire la sicurezza degli agenti e soprattutto urgono nuove ed urgenti assunzioni."

Un documento a firma del segretario generale dell’osapp (Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria) Leo Beneduci:

"Nel carcere di Ariano Irpino le aggressioni nei confronti del personale di polizia penitenziaria sarebbero all'ordine del giorno in quanto, a detta del personale in servizio nella struttura, l'istituto sarebbe letteralmente da mesi in mano ai reclusi come peraltro avviene, in questo momento, nella stragrande maggioranza degli Istituti penitenziari sul territorio nazionale grazie alla nefasta politica penitenziaria instaurata dal precedente governo e nonostante le decine di segnalazioni e inviti che proprio l'Osapp aveva inoltrato alle autorità dell'amministrazione penitenziaria regionale e centrale, in particolar modo per il carcere di Ariano Irpino, e che sono restate lettera morta. Peraltro - indica ancora il leader dell'Osapp - l'ultimo evento odierno e recenti ulteriori episodi che hanno investito l'Istituto dimostrano fuor di dubbio che il carcere di Ariano abbisogna di una diversa e maggiormente compatibile direzione come altrettanto può dirsi del vertice penitenziario della regione Campania tenuto conto che l'evento nella prima mattinata sarebbe stato del tutto sottovalutato immaginando una soluzione interna e silenziosa e che solo nel primo pomeriggio si è ritenuto di far intervenire reparti di polizia penitenziaria provenienti da istituti della regione mentre all'interno dell'Istituto già era stato chiamato ad operare personale dell'arma dei carabinieri, della polizia di stato e della guardia di finanza e fermo restando che per le ulteriori valutazioni la precedente rivolta interna alle carceri si era verificata in Toscana e sotto la medesima responsabilità del provveditore regionale che oggi opera in Campania. E' indubbio - conclude Beneduci - che occorra oggi considerare da parte del nuovo governo e del nuovo Ministro della Giustizia la necessità di una nuova e più efficiente amministrazione penitenziaria che oltre a dare certezza alla detenzione costruisca un carcere rivolto alle esigenze di sicurezza della collettività e non solo dei detenuti come oggi avviene e che tenga, finalmente in considerazione, le condizioni di lavoro del personale di Polizia Penitenziaria anche ponendo fine ai gravi e impuniti errori della attuale e pluriennale gestione."

Si tratta della seconda protesta, rivolta in poco meno di 24 ore.Una situazione al momento particolarmente critica ed esplosiva segnalata al Ministero degli Interni affinchè vengano adottati provvedimenti urgenti.

Sul fronte politico, immediato l'intervento del deputato del Movimento 5 Stelle Generoso Maraia:

La mia solidarietà ai lavoratori del carcere di Ariano Irpino. Quanto successo nella giornata di oggi presso il carcere di Ariano Irpino è inaccettabile ed è il frutto di politiche sbagliate del centrosinistra e del Pd che ha, di fatto, abbandonato a sé stesso il sistema carcerario lasciandolo allo sbando. Quattro lavoratori, quattro membri della polizia penitenziaria sono stati sequestrati dai detenuti durante una vera e propria rivolta carceraria.



Le condizioni di lavoro e di vita in carcere sono ormai insostenibili ed il governo del cambiamento si impegnerà per restituire dignità a chi opera nei luoghi di reclusione. Occorre aumentare il personale e ridurre il sovraffollamento carcerario. In ogni caso mi recherò al più presto in visita al carcere di Ariano e di Sant'Angelo dei Lombardi, per incontrare i direttori, la polizia penitenziaria, i detenuti: tutti vittime di un sistema che non funziona e che non può andare avanti così.



Voglio trasmettere agli operatori del settore la mia più totale solidarietà, ascoltare le loro esigenze e farmi loro portavoce presso il governo.