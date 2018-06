Bambini a lezione di psicomotricità all'istituto Pia Casa Il progetto di motoria curato come sempre in maniera impeccabile dal maestro Lello Cardinale

L'istituto Pia Casa ha organizzato una giornata dedicata allo sport ed in modo particolare alla psicomotricità a conclusione di un progetto di motoria, curato dal maestro Lello Cardinale.

E' durato un anno ed è stato fortemente voluto dalla dirigente suo Marcella Vergura. La psicomotricità è una disciplina che mira all'armonia tra la componente psicologica e quella motoria, nello sviluppo infantile. Essa utilizza come strumento principale, quello ludico con la convinzione che solo giocando il bambino possa integrare la sfera motoria, cognitiva e affettiva in modo armonico fino ed apprendere in modo equilibrato.

Una scuola efficiente e dinamica, tra le più antiche e storiche della città, sempre in prima linea che anche quest'anno grazie al validissimo team di insegnanti e alla collaborazione fattiva dei genitori, si è distinta per le sue molteplici iniziative messe in campo in tema di prevenzione, valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni.

Gianni Vigoroso