Tamponamenti sulla Napoli-Bari: un ferito tra Baiano e Tufino Carambola tra auto

Superlavoro in questi giorni di Ferragosto per gli agenti della Polizia Stradale di Avellino, guidati dal comandante Renato Alfano, per alcuni tamponamenti verificatisi lungo l'autostrada Napoli-Canosa a causa dell'aumento del traffico. Solo in un caso si sono registrati due feriti, di cui uno ricoverato in prognosi riservata. Quattro i veicoli rimasti coinvolti nel sinitro avvenuto nel tratto compreso tra Baiano e Tufino. Su questo episodio indagano i poliziotti della Sottosezione Avellino Ovest.