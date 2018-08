Gli anziani non sono soli: "Il ballo è la nostra forza" Così combattiamo la solitudine...

Mercoledì 22 agosto 2018 alle ore 19,00 nel Piazzale del Parcheggio Valle, appuntamento con la “Festa della Terza Età”, iniziativa dedicata alle persone anziane e non solo, che amano il ballo.

La manifestazione, inserita nel programma dell’estate arianese 2018, come è ormai consuetudine, si tiene la sera di Ferragosto. Quest’anno, il 15 agosto, a causa del tempo inclemente, non è stato possibile realizzarla ed è stato deciso il rinvio ad altra data.

L’evento, ogni anno, è sempre molto atteso dalla popolazione arianese, in quanto il ballo, la musica e il movimento rappresentano un viatico importante per combattere la solitudine, come attività di svago e di socialità specifiche per la III età, in modo da promuovere la salute ed il benessere. Preferire lo svago, il divertimento lo e stare insieme in maniera conviviale non è una colpa, anzi, denota coraggio e determinazione nell’individuo che, accetta serenamente il trascorrere degli anni e lo trasforma in un punto di forza.

Questo il messaggio che il Sindaco, Domenico Gambacorta, e tutta l’amministrazione comunale vogliono dare alla Comunità Arianese, ricordando che gli anziani sono una indispensabile risorsa, punto di forza e riferimento per le giovani generazioni, oltre che memoria storica di tutte le Comunità. Per questo motivo è importante promuovere e realizzare le attività da loro maggiormente richieste.

L’organizzazione della serata è stata curata dal centro sociale polivalente, in collaborazione con le associazioni terza età del territorio.

Gianni Vigoroso