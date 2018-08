Ariano, Variante più sicura. L'Anas asfalta la statale/VIDEO Percorsi alternativi per evitare disagi. Ecco come fare

L’Anas ha avviato questa mattina gli interventi di manutenzione straordinaria del manto d’asfalto sulla SS 90 delle Puglie, dal km 15+750 al km 48+320 (per tratti saltuari da completare entro il 30 settembre). Si tratta di lavori di rifacimento della pavimentazione pesantemente danneggiata.

Per consentire l’attività, la stessa Anas ha disposto il senso unico alternato con la disciplina dei flussi veicolari attraverso l’impianto semaforico.

Il suggerimento, al fine di evitare code e rallentamenti, è di utilizzare i percorsi alternativi. Relativamente al cantiere che ha preso il via oggi, si consigliano i seguenti percorsi alternativi:

Direzione Avellino-Foggia: dal semaforo di via Maddalena percorrere corso Vittorio Emanuele o la Panoramica per raggiungere il centro e proseguire verso Rione Martiri.

Direzione Foggia-Avellino: da Rione Martiri percorrere via Sant’Antonio, proseguire per via Nazionale, quindi corso Vittorio Emanuele fino al semaforo di via Maddalena.

Gianni Vigoroso