Cartellone dell'estate ad Ariano, spazio al teatro

La rassegna teatrale “Tonino La Vita”, promossa dall’amministrazione comunale, è un appuntamento ormai consolidato dell’estate arianese, che quest’anno giunge alla quinta edizione e che, a causa del tempo incerto, si terrà in auditorium comunale in Via d’Afflitto, limitatamente ai soli posti a sedere.

Quest’anno la rassegna è dedicata ad Anna Paduano, figura di spicco della Città recentemente scomparsa, straordinaria concittadina, sempre impegnata nel sociale e appassionata di scrittura che ci ha lasciato un ricordo di lei sempre vivo, attraverso i suoi scritti, in particolare nelle sue commedie, con le quali ha rappresentato in chiave ironica e rigorosamente in dialetto arianese, le difficoltà della vita di tutti i giorni.

Questi i tre appuntamenti che si terranno all’Auditorium Comunale – Via D’Afflitto, anzichè in Villa Comunale, per i soli posti a sedere.

Si è partiti ieri sera con “La famiglia alliarata”, di Luigi Pietrolà. Oggi 22 agosto alle 21.30 “Chi tene poliva spara”, di Anna Paduano. Giovedì 23 agosto alle 21.30 i ragazzi della Scuola Media “P. S. Mancini rappresentano “Li Prucchi….e il ‘48”, di Luigi Pietrolà.

