Ariano, Delle Croce convoca il consiglio comunale Ecco gli argomenti all'ordine del giorno

Il Presidente del Consiglio Comunale Antonio Della Croce ha convocato il consiglio comunale per il giorno 24 agosto 2018 alle ore 17,00, in prima convocazione e per il giorno 25 agosto alle ore 18,00 in seconda convocazione, nella Sala Consiliare “Giovanni Grasso” di Palazzo di Città.

Questi gli argomenti all’ordine del giorno:

1.Variazione al bilancio di previsione 2018/2020. Ratifica delibera di G.C. n.170 del 29 giugno 2018;

2.Riconoscimento debito Fuori Bilancio Sig. Raffa Michele /Comune. Sentenza n.1129/2018 del Tribunale di Benevento.

3.Riconoscimento debito fuori Bilancio Sig. De Stefano Angelo + 2 /Comune. Sentenza n. 126/2018 del Tribunale di Benevento;

4.Riconoscimento Debito fuori bilancio Alto Calore Servizi s.p.a. Lavori condotta idrica in località Cardito;

5.Approvazione definitiva variante urbanistica semplificata per la realizzazione del “Progetto collettore fognario lotto "B" ed adeguamento “impianto di depurazione Cerreto del Comune di Ariano Irpino” - in variante al PUC, ai sensi degli articoli 10 e 19 del Dpr 327/2001 e s.m.i;

6.Assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2018/2020 ex art.175, comma 8, e art. 193, comma 2, del Tuel.

Gianni Vigoroso