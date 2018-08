Gambacorta assegna le deleghe e suonano le campane Firmato il decreto, giunta riconfermata e presidenza intatta

Il sindaco di Ariano Irpino, Domenico Gambacorta, riassegna le deleghe agli assessori e lo fa a sorpresa in apertura del consigllio comunale. Il suo annuncio accompagnato dal suono delle campane di Sant'Ottone.

Al vice-sindaco Giovannantonio Puopolo sono stati affidati i lavori pubblici, le società partecipate e la polizia municipale. Raffaele Li Pizzi si occuperà di politiche sociali, ambiente, periferie e patrimonio, Filomena Gambacorta di bilancio, tributi, personale, commercio, artigianato e agricoltura, Debora Affidato di scuola, contenzioso e pari opportunità, Mario Manganiello di politiche giovanili, sport e turismo.

Il sindaco Gambacorta ha firmato oggi il decreto. E' stata decisa una razionalizzazione delle deleghe attribuite ai componenti della giunta comunale, in considerazione della volontà condivisa di assegnare le altre materie ai consiglieri comunali nell'ottica della massima collaborazione nell'azione amministrativa.

Riconfermata in pieno la fiducia al presidente del consiglio comunale Antonio Della Croce, che resta al suo posto, nonostante le pressioni ben note a tutti da parte di un consigliere comunale, che mirava all'ufficio di presidenza ma che alla fine ha fatto un passo indietro.

Non partecipa alla seduta consiliare la minoranza, lasciando i banchi vuoti in segno di protesta. Fuori dalla sala ci sono La Vita, Ciasullo e Riccio. Assenti invece Caso e Grasso. Il consiglio comunale ha approvato tutti gli argomenti all'ordine del giorno della seduta. Tra cui, il via libera definitivo alla variante urbanistica semplificata per la realizzazione del “Progetto collettore fognario lotto B ed adeguamento dell'impianto di depurazione Cerreto” e l'assestamento generale e la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2018/2020. Riconosciuti debiti fuori bilancio per oltre 300.000 euro.

Gianni Vigoroso