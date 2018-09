Ariano, via i cassonetti. Si estende il porta a porta Non ci sarà alcun aggravio di tariffa per i residenti interessati

Si estende il servizio di raccolta differenziata “porta a porta” ad Ariano Irpino nella zona a nord-est della città. Rimossi i cassonetti dal bivio di Villanova fino a Camporeale.

Non ci sarà alcun aggravio di tariffa per i residenti interessati, mentre per gli abitanti che non verranno ancora raggiunti dal nuovo servizio il costo sarà ridotto, in considerazione del fatto che continueranno a conferire presso le isole ecologiche di in località Camporeale (Piazzale Iannarone) e in contrada Stratola. A ogni utenza verranno affidate le chiavi per l’ingresso nell’area attrezzata (che è anche video-sorvegliata e protetta). In tal modo, potranno conferire i rifiuti esclusivamente i cittadini autorizzati.

“L’estensione del porta a porta, nella zona a Nord- Est, non genererà nessun aumento della tariffa, ma offrirà solo un servizio aggiuntivo ai residenti – sottolinea l’assessore all’Ambiente, Raffaele Li Pizzi -. Uno dei punti dolenti del sistema era rappresentato proprio dalla permanenza in strada dei cassonetti lungo gli assi viari principali dell’area interessata dalle modifiche, quindi Bivio Villanova, bivio Gaudiciello, Serra Longa. Successivamente saranno eliminati anche quelli di località Stillo. Ora, come anticipato nelle scorse settimane e così come deliberato in Giunta e in Consiglio Comunale, si cambia. Un ulteriore passo in avanti”.

I giorni di ritiro per quanto riguarda il “porta a porta” sono i seguenti:

Lunedì-mercoledì-sabato: umido organico (secchiello verde); Venerdì: plastica, alluminio e confezioni Tetra Pak (secchiello azzurro); Martedì (utenze domestiche): carta e cartone (secchiello bianco); Lunedì-giovedì (utenze non domestiche): carta e cartone (secchiello bianco); Martedì-sabato: secco indifferenziato (secchiello grigio); Giovedi: vetro (secchiello giallo).

