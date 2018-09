Donne delle pulizie al Comune senza stipendio ad Ariano Una vergognosa storia che non trova soluzione

Le lavoratrici impegnate sull’appalto di pulizia del Comune di Ariano Irpino, come è risaputo da tutti, non percepiscono lo stipendio da ben otto mesi.

"L’azienda non ha ottemperato a quanto di propria competenza - afferma Michele Caso Uil - e non ha pagato le lavoratrici. Conseguentemente il Comune, che su nostra richiesta ha attivato i poteri sostitutivi,avrebbe dovuto provvedere direttamente al pagamenti di parte degli stipendi. Cosa che purtroppo non è ancora avvenuta.

Questa condizione di estremo disagio a cui sono sottoposte le lavoratrici, non è più ne sostenibile ne tanto meno giustificabile. Pertanto si proclama lo sciopero per i giorni 7 e 8 settembre prossimi. In mancanza di riscontri positivi, nostro malgrado, lo sciopero continuerà anche per i giorni successivi.

Gianni Vigoroso