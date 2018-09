Ecco a voi la stagione "Sono tutti a teatro" Compagnia SulReale di nuovo in campo dopo il grande successo ottenuto sul tricolle

"Jacques Copeau asseriva che “non nasce teatro laddove la vita è piena, dove si è soddisfatti. Il teatro nasce dove ci sono delle ferite, dove ci sono dei vuoti… è lì che qualcuno ha bisogno di stare ad ascoltare qualcosa che qualcun altro ha da dire a lui."

E' il pensiero di Katia Cogliano, regista e direttrice artistica della compagnia SulReale, pronta ad una nuova affascinante avventura ad Ariano Irpino.

"Mi ha sempre fatto riflettere questa frase, perché ho sempre creduto che sul palcoscenico dovesse essere rappresentata la vita, con ciò che di più magico e tragico c’è in essa, sempre con assoluta fedeltà ai sentimenti. Solo se l’attore è realmente attraversato dalle emozioni che ogni personaggio dona, allora quella magia emotiva arriva al pubblico. Per tale motivo questa nuova stagione “SulReale” vuole omaggiare proprio i sentimenti, analizzare sotto diversi aspetti i rapporti, in particolare quelli di coppia. Da un amore disorientato che cerca, attraverso mille bugie, di ritrovarsi, alla violenza scelta da due coniugi che non riescono a liberarsi da un legame malato, passando per l’ironia di una coppia che ha attraversato decenni sempre l'uno accanto all’altra, per chiudere con un amore da favola, quello che in fondo ognuno di noi spera di vivere, che ti toglie il fiato e ti fa andare contro tutto e tutti. Ma la nuova stagione non sarà solo questo. I sentimenti hanno miriadi di sfaccettature, e allora vedremo la storia di una donna che ha rischiato la propria vita pur di raggiungere un sogno, legandosi a uomini sbagliati, imbroglioni, che le hanno fatto credere ciò che in realtà non c’era… l’illusione, forse uno dei sentimenti più temuti perché, nel momento in cui si infrange, a sopraffarci è solo il dolore.

Vorremmo che gli spettatori provassero anche quest’anno l’emozione di affrontare assieme un viaggio che possa divertire, emozionare e far riflettere. Onorati di poter lavorare, sempre con umiltà ed impegno, per donarvi tutto questo, vi ringraziamo per le innumerevoli dimostrazioni di fiducia ed affetto. E vi aspettiamo in teatro, come sempre, pronti ad emozionarci insieme a voi."



A partire dall'8 al 30 Settembre potete prenotare la vostra poltrona sottoscrivendo l'Abbonamento ai 7 spettacoli in Stagione: Il Prezzo è di € 60,00. Sarà possibile acquistare l'abbonamento anche il 30 Settembre fino a poco prima dell'inizio del primo spettacolo in Stagione. Biglietti singoli degli spettacoli. Intero € 10,00. Ridotto (3-12 ann) € 8,00



Solo per lo spettacolo di Aladdin in programma il 27 e 28 Aprile 2019. Intero € 12,00. Ridotto (dai 3 ai 12 anni) € 10,00



L'orario degli spettacoli quest'anno ha subito una variazione: Il sabato alle ore 20:00. La domenica alle ore 18:00



Per maggiori info chiamare il n. 333/4636199. Il botteghino del teatro sarà aperto al pubblico tutti i sabato mattina dalle ore 10:30 alle ore 12:30.

Redazione Av