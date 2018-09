Premio Facenight: tra i candidati l'arianese Fabrizio Pagliaro L’evento che consegna gli Oscar della notte

Un premio dedicato ai volti della movida campana nato con l’intento di portare l’attenzione sulla qualità, la cultura e l’originalità di coloro che lavorano nel mondo dei club e dell’intrattenimento.

L’evento, già ribattezzato come la serata degli “Oscar della notte”, prevede ben 23 nomination: dal miglior disc jockey, al miglior locale, fino al miglior bartender, miglior sicurezza, o miglior musica. Nella categoria Best Art Director troviamo l'arianese Fabrizio Pagliaro.

"È per me un onore essere presente tra i candidati al premio#FACENIGHT (l’evento che consegna gli Oscar della notte) nella categoria Best Art Director 2018 e, sopratutto, rappresentare il gruppo Joy Event, tra tanti nomi della movida campana, è per me motivo di orgoglio ed enorme soddisfazione! E' possibile votare cliccando su questo Link:http://www.facenight.it/poll/best-art-director-2018/. Vi ringrazio, in anticipo, per il supporto!"

Gianni Vigoroso