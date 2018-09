Premio miglior regia per l'irpina Katia Cogliano Straordinario successo della Compagnia SulReale

Straordinario successo della Compagnia SulReale con il musical Mary Poppins alla XIV edizione del Campania Felix 2018.

La competizione organizzata dalla FITA Campania (Federazione Italiana Teatro Amatori), giunta alla XIV edizione, ha visto la partecipazione di tutte le compagnie regolarmente iscritte alla federazione aventi sede legale nel territorio regionale. Sabato 15 settembre 2018 nella stupenda location di Villa Minieri Resort a Nola prov. Di Napoli. Al termine dell’edizione sono stati assegnati premi di varie categorie.

Alla Compagnia SulReale, per lo spettacolo Mary Poppins il Musical sono stati assegnati tantissimi riconoscimenti che premiano il duro lavoro di tutti i ragazzi.

La miglior regia è di Katia Cogliano, che porta a casa un risultato importante. La commissione ha assegnato il primo premio con la seguente motivazione: Lo spettacolo è un'armonia ben congegnata di attori, ballerini e cantanti, ben diretti nella complessità dello spettacolo. Non solo miglior regia, alla Compagnia SUlReale è stato assegnato il premio di “menzione speciale” di Miglior Coreografia a Cristian Perillo.

Nomination per “miglior scenografia” ad Antonietta Pavese, “miglior attrice protagonista” a Giulia Giorgione e nomination come “miglior spettacolo” Intanto prosegue la campagna abbonamenti della IV Stagione Teatrale e si prospetta come quella dei record.

A soli 10 giorni dall’apertura della campagna abbonamenti sono già tantissime le prenotazioni avvenute. Il 30 settembre sarà proprio la Compagnia SulReale ad aprire ufficialmente la stagione con “Piccoli crinimi coniugali” e dove i protagonisti saranno proprio i premiati Katia Cogliano e Cristian Perillo.

Gianni Vigoroso