Scrutatori e presidenti di seggio: iscrizioni aperte I termini per la presentazione delle domande

Sono aperte le iscrizioni per l’inserimento nell’albo degli scrutatori e dei presidenti di seggio. I termini per la presentazione delle domande, da consegnare presso l’ufficio protocollo del Comune di Ariano Irpino - Piazza Plebiscito, 1, utilizzando l’apposito modulo allegato, sono:

Entro il 31 ottobre 2018 per l’inserimento nell’albo dei presidenti di seggio, entro il 30 novembre 2018 per l’inserimento nell’albo nel ruolo di scrutatore.

Si ricorda che l’inclusione negli albi ha carattere permanente, pertanto chi si fosse già iscritto negli anni scorsi, non deve presentare una nuova domanda.

Per la richiesta di iscrizione è possibile utilizzare i moduli prestampati, disponibili sul sito istituzionale dell’Ente www.comunediariano.it, in Albo Pretorio on-line, oppure presso l’Ufficio Elettorale - Palazzo degli Uffici - Via Tribunali.

Gianni Vigoroso