Vento forte abbatte palo e albero ad Ariano Non si contano gli interventi da parte dei Vigili del Fuoco

Il vento forte ha abbattuto un palo della telecom nella zona di Vallone di Valle e un grosso albero in via Giovanni XXIII.

E' successo nella mattinata ad Ariano Irpino dove è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale.

Nel secondo caso in modo particolare solo per un soffio non si è verificata una tragedia. Una donna stava portando a passeggio il suo cane e poco dopo proprio lungo quella strada già di per se impervia e ripida è avvenuta la caduta.

Non si registrano fortunatamente conseguenze di alcun tipo. Il grosso tronco è finito tra la strada, la recinzione e un cancello di una palazzo.

G.V