Contributi acquisto libri di testo: al via le domande Entro il 19 ottobre 2018

Ad Ariano Irpino entro il 19 ottobre si può presentare domanda per i contributi sull’acquisto dei libri di testo, anno scolastico 2018/19: per i beneficiari sarà obbligatorio esibire la documentazione comprovante l’acquisto.

Entro il 19 ottobre 2018, è possibile presentare domanda, per ottenere un contributo sulla fornitura dei libri di testo agli alunni che frequentano le scuole secondarie di I e II grado, anno scolastico 2018/2019, appartenenti a famiglie con reddito non superiore al seguente valore Iseee:

Fascia I € 10.633,00 - fascia II da € 10.633,00 ad € 13.300,00.

Le domande devono essere presentate presso le segreterie delle scuole di appartenenza, unitamente alla dichiarazione Isee 2018, utilizzando l’apposito modulo prestampato, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Ariano Irpino www.comunediariano.it oppure presso le segreterie delle Scuole.

In ogni caso, l’importo del contributo erogato non sarà superiore alla spesa sostenuta e, per coloro che otterranno il beneficio, sarà fondamentale esibire la documentazione comprovante la spesa sostenuta, pena la mancata corresponsione dell’importo.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Pubblica Istruzione – Palazzo di Città – Piazza Plebiscito – tel. 0825.875125.

G.V