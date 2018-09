Agenzia delle entrate: due giornate di apertura straordinaria Oggi venerdì 28 settembre e lunedì 1° ottobre 2018

L'Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino in Via Cardito, ha comunicato che lo sportello al pubblico sarà aperto, anche oggi venerdì 28 settembre e lunedì 1° ottobre 2018, dalle ore 8,30 alle ore 12,30, oltre alle giornate solitamente funzionanti del martedì e del giovedì.

Le due giornate di apertura straordinaria dell'Ufficio riscossioni, sono state disposte per agevolare l'utenza in vista dell'imminente scadenza del 1° ottobre 2018, data fissata per effettuare il pagamento dell'ultima rata, relativa alla definizione agevolata delle cartelle.