Ariano, Caso: "Chi ha inquinato l'ex macello aveva le chiavi" "Come è possibile che si possa scaricare tutto quel materiale e nessuno sa nulla?"

"Il sequestro dell'area ex macello, da parte della magistratura, mette in luce palesemente la responsabilità gestionale dell'amministrazione Gambacorta". E' quanto sostiene in una nota il capo dell'opposizione al comune di Ariano, Michele Caso.

"Pur condannando fermamente il comportamento scorretto e incivile di qualche cittadino che abbandona i rifiuti dove capita, perche il sindaco permette che i cassonetti della raccolta dei rifiuti vengono collocati, soprattutto nelle zone di campagna, quelle non servite dal porta a porta, nei posti più nascosti e quasi tutti senza controlli e senza video sorveglianza?

In questo modo l'amministrazione si rende "complice" e facilita gli abusi e il conferimento selvaggio dei rifiuti, trasformando questi piccoli centri di raccolta in mini discariche.

Questa leggerezza, poi diventa responsabilità quando tutto questo avviene, nell'area dell'ex macello, che sono locali e spazi comunali, controllati e addirittura chiusi a chiave. Come è possibile che si possa scaricare tutto quel materiale e nessuno sa nulla?