Maraia: "Amministratori locali troppo assenti, cittadini soli" "A Contrada Cippone ho constatato una situazione drammatica"

"Ad Ariano Irpino come in qualsiasi altro comune del mio collegio gli amministratori locali sono assenti, non rispondono alle istanze dei cittadini."

Ad affermarlo è il deputato irpino del Movimento 5 Stelle Generoso Maraia, reduce nei giorni scorsi dall'incontro a Volturara Appula con il premier Giuseppe Conte.

"A Contrada Cippone ho constatato una situazione drammatica. Un intero territorio abbandonato a se stesso nonostante abbia dato alla luce numerosi amministratori di maggioranza. La strada in questione sta franando. Gli abitanti del posto, oltre al quotidiano pericolo al quale sono esposti, subiranno danni ingenti a causa della mancata raccolta delle balle di fieno.

Alcune abitazioni continua il parlamentare arianese - sono state interessate da frane e smottamenti, l’attuale amministrazione si è disinteressata di ciò nonostante i ripetuti solleciti avvenuti oltre 4 anni fa. Relazionerò il mio sopralluogo e chiederò, al Sindaco di Ariano Irpino, l’immediato intervento per garantire, preliminarmente, la sicurezza degli abitanti del luogo ma anche per assicurare che le attività economiche,relative alle produzioni agricole di Contrada Cippone, non siano danneggiate.

Chiederò al Prefetto di Avellino - conclude Maraia - di monitorare l’operato dell’amministrazione Gambacorta. Inoltrerò la mia relazione a Ferrovie dello Stato per valutare la possibile incidenza degli smottamenti con la linea ferroviaria confinante. Successivamente faremo valutare dagli organi competenti se l’amministrazione comunale abbia anche responsabilità penali. Sono consapevole che queste attività non attengono alle mie funzioni ma la totale assenza di un’Amministrazione ad Ariano, come in altri paesi, mi impone di stare vicino alla mia terra ed al suo popolo." Fin qui la presa di posizione di Maraia.

Gianni Vigoroso