Silva Chiropratica: dalla California ad Ariano. Nuova apertura E' fondamentale affidarsi sempre e solo e mani esperte

Silva Chiropratica approda ad Ariano Irpino in località Cardito. La nuova apertura del punto medico, viene salutata con grande soddisfazione e interesse.

"Prenditi cura della tua schiena" è lo slogan del centro, che si occupa da anni di dolori alla schiena, mal di testa, sciatica, dolori alla zona cervicale, vertigini, formicolii, scoliosi, dolori articolari."

A prendersi cura dei pazienti è il doctor of chiropratic Usa Martin J. Silva, membro dell'Aic associazione italiana chiropratici.

Silva è nato Sacramento, California Usa, prima università: San Diego State University, California (biologia). Seconda università: Palmer College of Chiropratic, Davenport, Iowa. Laurea in scienza e in Chiropratica. Ha lavorato presso il Centro Static di Napoli dal 1997 al 2005. E' membro dell'associazione italiana Chiropratici. Chiropratico del Napoli calcio, squadra allievi nazionali nelle stagioni 2005 - 2006 e 2006 - 2007. Con l'Avellino calcio, squadra primavera nella stagione 2007 - 2008. Parte dello staff medico della squadra basket Juve Caserta nelle stagioni 2009 - 2010 - 2011e 2011 - 2012.

E in occasione della nuova apertura ad Ariano Irpino: "Sconto del 50% sulla prima visita per tutto il mese di ottobre presso lo studio medico 33 in via Cardito lungo la statale 90 delle puglie nei pressi della rotatoria di Piano di Zona e di fronte alla farmacia, presentando un apposito coupon.

Per info e prenotazioni chiamare il numero 349.5715894 Martin J. Silva membro dell'Aic associazione italiana chiropratici.

Redazionale