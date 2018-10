Ariano, conferimento rifiuti con autobotti nel depuratore Si riunisce la conferenza di servizi a Napoli

Si riunisce la conferenza di servizi per l’autorizzazione al trattamento rifiuti liquidi non pericolosi presso impianto di depurazione sito in località Camporeale zona Pip.

La Regione Campania direzione generale ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti ha convocato la conferenza dei servizi per giovedì 11 ottobre 2018 alle ore 10,30 presso la sala riunioni Uod “autorizzazioni ambientali e rifiuti” di Avellino, centro direzionale Collina Liguorini, per il rilascio dell’autorizzazione unica al trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi presso l'impianto di depurazione sito in Ariano Irpino in località Camporeale zona PIP.

La Conferenza dei Servizi prevede la partecipazione di:

Comune di Ariano Irpino, Amministrazione Provinciale/servizio ecologia, Arpac dipartimento provinciale di Avellino, Asl Avellino, Ato 1/Calore Irpino, Ato Rifiuti di Avellino, Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Avellino.

La Conferenza dei servizi, in forma simultanea ed in modalità sincrona, dovrà acquisire i pareri di tutti gli enti coinvolti, per rilasciare l’autorizzazione all’utilizzo dell’impianto di depurazione per il conferimento di rifiuti liquidi tramite autobotti.

A seguito del parere favorevole espresso, sarà di nuovo consentito l'utilizzo del depuratore in località Camporeale per lo smaltimento dei reflui (acque bianche e nere) dei pozzi a servizio delle abitazioni rurali.

Redazione Av