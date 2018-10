Ariano, servizi di pubblica utilità: il Comune chiarisce La nota da Palazzo di Città

L’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino, in riferimento all’avviso pubblicato lo scorso 27 settembre e in scadenza il prossimo 22 ottobre 2018, per il finanziamento delle misure di politica attiva di cui al decreto dirigenziale della giunta regionale della Campania, precisa quanto segue:

Possono presentare domanda al Comune di Ariano Irpino, fermo restando i requisiti di residenza o domicilio in Regione Campania e di iscrizione al competente Centro per l’Impiego, i lavoratori ex percettori di ammortizzatori sociali che hanno percepito tale forma di sostegno, dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, ed attualmente disoccupati e privi di sostegno al reddito.

Pertanto:

Chi ha percepito suddette indennità prima del 1° gennaio 2014, non può presentare la domanda;

Chi ha percepito suddette indennità dopo il 31 dicembre 2017, non può presentare la domanda.

Si precisa altresì, a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo, che “ex percettori di ammortizzatori sociali”, sono coloro che hanno beneficiato delle seguenti indennità: disoccupazione, cassa integrazione, assegno sociale di disoccupazione, ASpI, Mini ASpI, NASpI, indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi, disoccupazione agricola, mobilità, mobilità in deroga per lavoratori con mobilità ordinaria scaduta nell’anno 2016 – Regione Campania.

In assenza del possesso dei suddetti requisiti previsti dal bando, le domande pervenute non saranno prese in considerazione.