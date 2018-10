Adeguamento del Puc al Ptcp, via alle proposte Chiarimenti importanti da parte del consigliere comunale Antonio Santosuosso

Ancora pochi giorni per le segnalazione e i contributi in riferimento all’adeguamento del Puc al Ptcp. Scade infatti il 19 ottobre prossimo la possibilità di segnalare ed offrire contributi sull'adeguamento del Piano Urbanistico Comunale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

In questa fase si vuole capire quali sono le criticità emerse durante l’applicazione del piano urbanistico comunale e dei relativi regolamenti e atti di programmazione, da parte dei cittadini delle associazioni, e di tutti i portatori di interesse diffusi.

Sicuramente tante sono le aspettative, siamo consapevoli che in quanto trattasi di semplice adeguamento e non di variante non tutto si può fare pero e giusto conoscere tutte le criticità che sono emerse e che potrebbero emergere.

E’ un momento di confronto che potrà avviare anche a modifiche più importanti in futuro. L’idea comunque è quella del risparmio di suolo, di puntare alla riqualificazione del esistente costruito, anche tramite aiuti fiscali quali il sisma bonus ed eco bonus da usufruire in particolar modo nel centro storico dove sono presenti fabbricati diruti che possono diventare invece occasione di risanamento e di sviluppo attraverso questi incentivi.

L’invito è rivolto soprattutto agli imprenditori del settore che possono cosi creare un vero rilancio del centro che deve essere di nuovo attrattivo senza dimenticare le periferie che sono sempre allo stesso modo coinvolte. Insomma un’occasione per verificare anche lo stato dell’arte.

Redazione Av