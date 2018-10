Ariano, si torna in consiglio comunale Ecco gli argomenti all'ordine del giorno

Il presidente del consiglio comunale Antonio Della Croce, ha convocato il civico consesso in seduta ordinaria, per giovedì 25 ottobre alle ore 17,00 in prima convocazione e per venerdì 26 ottobre alle ore 18,00, in seconda convocazione, presso la sala Consiliare “Giovanni Grasso” di Palazzo di Città, per la trattazione dei seguenti argomenti:

Approvazione verbali sedute precedenti, relaziona il Presidente Consiglio Comunale Antonio Della Croce.

Debiti Fuori Bilancio. Sentenza Tribunale di Benevento n°1801/2017. IACP c/Comune di Ariano Irpino, relaziona l’Assessore Debora Affidato.

Variazione di Bilancio. Ratifica delibera di Giunta Comunale n° 217 del 29 agosto 2018, relaziona l’Assessore Filomena Gambacorta.

Bilancio consolidato per l’Esercizio 2017 relaziona l’Assessore Filomena Gambacorta.

Amu - Relazione dell’Amministratore Unico sull’andamento della gestione, relaziona l’Assessore Giovannantonio Puopolo.

Servizio di controllo delle aree di sosta a pagamento a supporto del Corpo di Polizia Municipale. Affidamento all’Amu. S.p.A. Periodo 1/12/ 2018-31/12/2019, relaziona l’Assessore Giovannantonio Puopolo.

Variante al Piano di Recupero”S. Stefano”UMI 19. Ditta:Grasso Antonietta, eredi Schiavo Floriana, eredi De Gruttola Carmina e Mazzeo. Approvazione definitiva, relaziona il Sindaco Domenico Gambacorta.

Sabato scoeso intanto l'assise ha discusso e trattato i seguenti argomenti. Ecco il resoconto:

Per il Progetto “Giorgione”, “Polo di eccellenza Alberghiero e Agroalimentare”, è stata approvata all’unanimità la proroga per il completamento dei lavori, per ulteriori tre anni, ovvero fino al 2021.

Si è passati poi alla trattazione dell’argomento sul Piano di ristrutturazione dell’Alto Calore Servizi spa, per il quale il Consiglio ha deciso il rinvio per ulteriori approfondimenti, tenuto conto dell’incontro fissato nel pomeriggio di oggi, lunedì 22 ottobre, a Grottaminarda con il vertice societario e con gli altri Comuni.

In conclusione sull’argomento Difesa Grande, l’Assise è stata informata del progetto definitivo per la gestione post mortem del sito, presentato da ASIDEV ecologia, che verrà discusso nella Conferenza dei Servizi, fissata per il giorno 29 ottobre 2018.

