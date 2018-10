Valle del Calore: sequestrato asilo nido abusivo Nel seminterrato di una di una casa due ragazze si occupavano di 11 bimbi senza autorizzazione

Blitz delle Fiamme Gialle di Ariano Irpino, sigilli ad un asilo nido risultato, ai controlli, abusivo. I finanzieri di Ariano Irpino hanno sequestrato un asilo nido in cui erano accuditi bimbi dai 10 ai 24 mesi.

I controlli sono partiti monitorando l’insolito via-vai mattutino di auto nei pressi di un’abitazione privata. Quest’ultima coincideva con la sede di un’associazione che, a seguito dei dovuti accertamenti, non risultava aver ricevuto alcuna autorizzazione ad operare in qualità di “asilo nido”.

Ogni sospetto avrebbe trovato conferma dai controlli effettuati. I finanzieri in collaborazione con personale specializzato dell’A.S.L. sono arrivati in zona e sono scattate tutte le verifiche del caso. Nel seminterrato dell’abitazione sono state trovate la proprietaria di casa e due ragazze intente ad occuparsi di ben undici bambini, di età compresa tra i 10 e i 24 mesi. I responsabili, pur operando nel contesto di una Onlus avente ad oggetto proprio la “solidarietà familiare” attraverso la gestione di un asilo nido, non avevano provveduto ad alcuno degli adempimenti previsti dalla normativa vigente, compresi gli ambiti riguardanti l’edilizia, la sanità e la sicurezza. La casa è ubicata in una zona rurale di un comune della Valle del Calore.

Al termine delle attività, la struttura veniva quindi sottoposta a sequestro ed i bambini riaffidati ai propri genitori. Per i responsabili si profilano varie responsabilità anche di carattere panale, ora al vaglio della Procura della Repubblica di Benevento. L’attività di servizio, condotta dalla Guardia di Finanza in un contesto particolarmente delicato, testimonia la vocazione sociale della mission istituzionale e l’attenzione delle Autorità verso ogni fenomeno illecito, a tutela della collettività.