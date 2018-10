Agenzia delle entrate, sportello aperto anche mercoledì er agevolare l'utenza in vista dell'imminente scadenza fissata al 31 ottobre 2018

Lo sportello dell'Agenzia delle Entrate aperto anche mercoledì 31 ottobre 2018. L'Agenzia delle Entrate di Ariano Irpino in Via Cardito, ha comunicato che lo sportello al pubblico sarà aperto, anche mercoledì 31 ottobre 2018, dalle ore 8,30 alle ore 12,30, oltre alle giornate solitamente funzionanti del martedì e del giovedì.

La giornata di apertura straordinaria dell'ufficio riscossioni, è stata disposta per agevolare l'utenza in vista dell'imminente scadenza fissata al 31 ottobre 2018, data fissata per effettuare il pagamento dell'ultima rata, relativa alla definizione agevolata delle cartelle.

Redazione Av