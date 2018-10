Ognissanti e defunti, scatta il piano traffico ad Ariano I mezzi Amu ed Air effettueranno percorso alternativo

E’ stata predisposta dal Comando di Polizia Municipale una apposita Ordinanza che sarà in vigore fino a venerdì 2 novembre 2018, in considerazione del notevole afflusso di cittadini che visiteranno il Cimitero in occasione della Commemorazione dei defunti e della consueta Fiera di Ognissanti del 1° novembre, lungo le strade normalmente interessate dal mercato settimanale.

L’Ordinanza, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, vieta la sosta dei veicoli lungo la Strada Provinciale 414 – zona cimitero, nei tratti: bivio Montecalvo intersezione Mogna lato destro; bivio Montecalvo-lavaggio-lato sinistro.

L’ordinanza, inoltre, prevede per giovedì 1° novembre dalle ore 6.30 alle ore 14.00 il divieto di sosta e di circolazione dei veicoli nell’area del mercato settimanale comprendente le seguenti strade e piazze: Piazza Mazzini, Via Vitale, Via San Leonardo, Via Nazionale con l’estensione del tratto compreso tra il civico n. 75 e l’attività commerciale Paglialonga Angelo.

I mezzi Amu ed Air effettueranno percorso alternativo. Sono ovviamente esclusi dal rispetto dell’Ordinanza i veicoli della Forze dell’Ordine e i mezzi di soccorso.

Redazione Av