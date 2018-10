"Usate le navette, gratis per recarvi in visita cimitero" L'appello da Palazzo di Città in vista dell'1 e 2 novembre

Ad Ariano Irpino nei giorni 1 e 2 novembre attivo il Servizio Navette e Corse delle Circolari speciali per raggiungere agevolmente il Cimitero...