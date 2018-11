Caso donne pulizie, tra burocrazia e lentezza degli uffici Il Comune risponde con questa nota dopo la mobilitazione di ieri.

L’amministrazione comunale con delibera n. 238 del 20 settembre 2018, ha dato indirizzi al dirigente dell’area finanziaria per procedere alla predisposizione di procedura negoziata mediante convenzione, per l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali, per il biennio 2018/2020.

L’avviso è stato rivolto alle cooperative sociali di tipo B, in possesso dei requisiti ai sensi degli art. 1 e 4 della Legge n. 381/91, con l’intento di favorire opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.

L’apertura dei plichi pervenuti è stata effettuata lo scorso 23 ottobre. Attualmente il dirigente dell’area finanziaria dell’ente, ha prorogato l’affidamento temporaneo del servizio di pulizia dei bagni fino all’11.11.2018, in quanto sono ancora in corso da parte del responsabile unico del procedimento le operazioni di verifica ed acquisizioni documentali necessari per procedere al convenzionamento biennale con il miglior offerente risultante dalla procedura indetta con atto di determinazione.

Redazione Av