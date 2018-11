"Entro fine mese riprenderanno i lavori al ponte di Parolise" Lo annuncia il deputato irpino Carlo Sibilia

“Entro fine mese riprenderanno i lavori al ponte di Parolise. E’ su risultati come quello raggiunto oggi che si comprende quanto sia importante la filiera istituzionale e il collegamento diretto tra il territorio e l’Esecutivo. Continuiamo a dimostrare di essere il Governo del cambiamento: preferiamo superare i cavilli burocratici piuttosto che lasciare i cantieri sospesi per anni in attesa di Godot”.

A dichiararlo è il deputato irpino Carlo Sibilia, Sottosegretario di Stato all’Interno, a margine dell’incontro che si è svolto questa mattina presso il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.

“Cruciale è stata l’immediata sinergia sia con il Prefetto di Avellino, sia con il Ministro Danilo Toninelli che, percependo il ruolo strategico di questa bretella per l’intero sistema dei trasporti in Irpinia, ha dimostrato particolare sensibilità sul punto, cercando di risolvere quanto prima la situazione di stallo”.

E sull’esito dell’incontro il Sottosegretario precisa: “I rappresentati delle figure istituzionali coinvolte, Anas e Genio civile, si sono impegnate a collaborare garantendo, così, una celere ripresa dei lavori, che dovrebbe arrivare a fine mese. Naturalmente continuerò a seguire personalmente l’evolversi della vicenda affinché la circolazione sul tratto di Ofantina interessato possa riprendere quanto prima ”.

E conclude: “Sono convinto che, con altri governi, il ponte di Parolise sarebbe rimasto in sospeso per un tempo indefinito. Questo Governo, invece, rispetta gli impegni presi davanti ai cittadini, lavorando nel loro esclusivo interesse. Tutto il resto è fuffa".

Redazione Av