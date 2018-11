Ariano, Russo Anzani: Questa si chiama inciviltà E' caccia ai responsabili che potrebbero essere identificati e sanzionati

Due panche di marmo, un luogo che dovrebbe essere un belvedere ed invece? Ecco che cosa è stato capace di fare qualche incivile, forse residente nella zona, lo sta stabilendo la Polizia Municipale.

E' l'ennesima purtroppo brutta cartolina della città. "Non sono tollerabili gesti del generi - afferma l'assessore Raffaele Li Pizzi, presente stamane sul posto - non ho parole. Più volte abbiamo ripetuto anche attraverso la stampa, che questa non è una piazzola per depositare rifiuti. Sono gesti che non possiamo assolutamente più accettare."

Il sovrintendente della Polizia Municipale Luigi Pietrolà ha avviato l'ennesima attività di indagine al fine di risalire, attraverso una serie di tracce e indizi all'interno dei sacchi agli autori di tale scellerata azione, che verranno, se individuati, sanzionati, come già accaduto in altre zone.

Gianni Vigoroso