Ortensio il commerciante che vendeva fischiando e cantando Se ne va un altro baluardo di via Tribunali ad Ariano

Se ne va un altro baluardo di via Tribunali. All'età di 92 anni si è spento Ortensio Gammarota. E' stato uno degli ultimi commercianti storici di via Tribunali.

Persona affabile e di una simpatia unica e particolare a tutti. Chi non lo ricorda. Dagli studenti che la mattina passavano a piedi davanti al suo negozio, agli avvocati che facevano tappa nell'ex tribunale, ai carabinieri dell'ex caserma di via Mancini e ai turisti ed emigranti affascinati soprattutto dal suo modo stravagante di vendere, tra il fischiettio di una canzone e una simpatica battuta napoletana o alla De Curtis. Sempre elegante, cortese e di buon umore con tutti.

Uno di quei commercianti mai andati in pensione, ostinato fino all'ultimo a ritornare in quel luogo a lui tanto caro accanto allo storico arco di via Tribunali.

Con i suoi modi simpatici e genuini sapeva distribuire sorrisi oltre che a vendere di tutto e di più. E se non trovavi qualcosa all'istante non era affatto un problema, bastava solo attendere un suo viaggio lampo a Napoli. Ciao Ortensio, anche tu da oggi, tra i grandi uomini di Piazza Ferrara.

Domani mattina alle 9.00 l'ultimo abbraccio della città, nella chiesa di Sant'Agostino, a pochi passi dalla sua abitazione di via Calvario.

Gianni Vigoroso