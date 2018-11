Ariano, contributi per i canoni di locazione La giunta stanzia i fondi

L’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino, con delibera di Giunta n. 275 del 29 ottobre 2018, ha messo a disposizione fondi comunali per la concessione di contributi integrativi ai canoni di locazione, per l’anno 2018.

L’iniziativa fa capo al Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11, ma, in assenza delle risorse Statali e Regionali, l’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione propri fondi, per un importo complessivo pari a 35 mila euro.

Un’ulteriore misura di sostegno, con la quale l’Amministrazione Comunale intende rispondere al meglio ad un fabbisogno che si fa sempre più pressante per quei nuclei familiari residenti che vivono in una casa d’affitto che, trovandosi in particolari difficoltà, necessitano di un sostegno economico in quanto non riescono a sostenere i canoni di mercato.

La procedura di predisposizione degli atti è in fase di preparazione da parte degli Uffici comunali preposti, ed a breve verrà pubblicato il bando.

Il contributo, è un sostegno economico che potrà essere erogato ai residenti, titolari di contratto di locazione regolarmente registrato, in relazione al reddito posseduto e ad altri requisiti. Il reddito ISEE stabilito per poter accedere al contributo, i requisiti e la documentazione necessaria, verranno specificati nel bando. (Foto Luciano Giorgione e Francesco Fiorellini).

Gianni Vigoroso