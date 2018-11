"Vaccinazioni diritti e doveri oggi in Italia" In campo il tribunale per i diritti del malato di cittadinanzattiva

Venerdì 16 novembre, il tribunale per i diritti del malato di cittadinanzattiva, con la campagna nazionale “Open Day”, è dedicato all’informazione sul tema vaccini: per promuovere strumenti semplici e utili per conoscere e per tutelarsi.

“Sarà una giornata – fanno sapere dal tribunale per i diritti del malato di cittadinanzattiva di Ariano Irpino – dedicata a tutte le persone, per informare e sensibilizzare sul tema, soprattutto alla luce dei cambiamenti normativi in atto e delle numerose misinterpretazioni e fake news diffuse, per dare una risposta concreta alle domande dei cittadini, promuovendo un’informazione corretta su diritti e responsabilità in ambito vaccinale.

Conoscere il calendario vaccinale, con chi confrontarsi in caso di dubbi, cosa è la vaccino-vigilanza, cosa può fare ciascuno di noi, quando una vaccinazione è gratuita e quando è a pagamento, cosa fare quando i tempi per accedere alla vaccinazione sono troppo lunghi: questi sono solo degli esempi di argomenti su cui le persone potranno saperne di più e acquisire informazioni su come auto-tutelarsi.

La guida allegata, realizzata grazie alla campagna informativa #rompilatrasmissione è lo strumento di sintesi chiaro e utile che troverete nelle Farmacie.

L’iniziativa del tribunale per i diritti del malato cittadinanzattiva, mira a favorire e promuovere la consapevolezza di sé e del controllo sulle proprie scelte, decisioni e azioni dei cittadini.

Con questa iniziativa, si vuole informare ed esprimere insieme a tantissime altre associazioni, il proprio punto di vista.