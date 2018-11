La scuola media Mancini di Ariano in finale a San Marino Criterium nazionale giovanissimi

La Scuola Media Mancini alla finale Criterium nazionale giovanissimi a San Marino il prossimo primo dicembre.

I ragazzi della Mancini, Fatima Corsano, Rita Affidato, Alessia Scauzillo, Aurora Ferrara, Chiara De Gruttola, Luigi Cifaldi, Alessandro Gazzella, e Imma Scrima della scuola Media di Montecalvo hanno conquistato il pass per la finale alle qualificazioni regionali che si sono disputate nella palestra della Scuola Media Mancini.

Il sodalizio scuola Mancini e la Asd Royal Gym continua a portare ottimi risultati, grazie al lavoro di Concetta Ricci in collaborazione con Antonio e Giuseppe Di Rubbo. Un ringraziamento particolare viene rivolto al dirigente scolastico Massimiliano Bosco, sempre attento e disponibile a tutte le attività motorie proposte, per avvicinare i ragazzi allo sport come strumento di educazione e formazione. Indispensabile il supporto del comitato regionale Fipe Campania che con il presidente Davide Pontoriero é sempre vicino al mondo della scuola.

Gianni Vigoroso