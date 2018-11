"Questo non è Amore" Incontro-dibattito a cura del Panathlon Club di Ariano Irpino

Il Panathlon Club di Ariano Irpino in collaborazione con l'Istituto Ruggero II di Ariano Irpino, in un ottica di cooperazione e sinergia soprattutto quando si tratta di affrontare tematiche difficili come la violenza di genere, organizza un incontro dal titolo "Questo non è amore" alla luce della giornata mondiale contro la violenza sulle donne che sarà celebrata domenica 25 novembre.

L'incontro dibattito si svolgerà stamane presso l'Auditorium del Ruggero II. Dopo i saluti di rito del dirigente scolastico dell'Istituto Ruggero II Francesco Caloia, della vice presidente del club Panathlon di Ariano Irpino Lucia Scrima, dell'assessore alle pari opportunità del Comune di Ariano Irpino Debora Affidato, interverranno Rosaria Bruno presidente dell'osservatorio regionale sul fenomeno della violenza sulle donne, Emanuela Sica avvocato e scrittrice e la psicologa Concetta Puopolo.

Redazione Av