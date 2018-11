Trattori e agricoltori in piazza per ringraziare il Signore Si rinnova come ogni anno la festa del ringraziamento ad Ariano

Domani, domenica 25 novembre in Piazza Plebiscito si rinnova come da tradizione l'annuale giornata del ringraziamento. Una vera e propria festa per tutti gli operatori della terra. Si ringrazia il Signore per il raccolto ottenuto durante l'anno e per quello che arriverà.

A partire dalle ore 8,00 e per l’intera durata della manifestazione, è stata disposta l’interruzione temporanea alla circolazione veicolare di Piazza Plebiscito e da Piazza Duomo a Piazza San Francesco.

Sosta vietata in Piazza Plebiscito, Via Roma e Piazza Duomo, per consentire lo svolgimento della manifestazione che porterà in Centro numerosissimi mezzi agricoli addobbati a festa, per significare che la terra e i suoi prodotti sono beni preziosi da apprezzare e da difendere

Raduno dei trattoristi nei soliti Centri di raccolta. In Piazza consueta degustazione di prodotti tipici, Santa Messa in Cattedrale alle ore 11,00 celebrata dal Vescovo della diocesi di Ariano Irpino Lacedonia Sergio Melillo, premiazione e consueto giro festoso lungo le strade del Centro. L'iniziativa è organizzata come ogni anno dalla Coldiretti che sarà presente in piazza con i propri rappresentanti, a partire dal referente locale Angelo De Lillo.

L’organizzazione della manifestazione nasce nel 1951, proprio quale momento di riflessione e di preghiera da parte del mondo rurale che intende ringraziare il Signore per ogni dono ricevuto nelle campagne frutto di sacrifici e di duro lavoro.

Gianni Vigoroso