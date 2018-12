Anas: "Limitazioni al traffico tra Avellino e Benevento" Lavori sugli impianti tecnologici gallerie Avellola, ‘Montechiuppo, Candida e Salza Irpina

Come anticipato da Anas (Gruppo Fs Italiane) è stata calendarizzata nel mese di dicembre l’esecuzione degli interventi di manutenzione sugli impianti tecnologici di alcune gallerie situate sulla strada statale 7 “Appia” tra le province di Benevento ed Avellino.



Nel dettaglio, per la manutenzione degli impianti della galleria ‘Avellola’, situata nel beneventano tra il km 262 ed il km 263, tra le ore 22.00 di lunedì 3 e le ore 6.00 di martedì 4 dicembre sarà chiusa al traffico la canna del tunnel in direzione di Caserta con deviazione della circolazione proveniente dal Raccordo Autostradale 9 "di Benevento" all'uscita di Benevento Est lungo via Bachelet, per poi rientrare allo svincolo di "Benevento Zona Ospedale"; tra le ore 22.00 di martedì 4 e le ore 6.00 di mercoledì 5 dicembre, invece, sarà interdetta al transito la canna del tunnel in direzione di Benevento con deviazione della circolazione proveniente da Caserta all'uscita di Benevento Zona Ospedale lungo la strada provinciale 12, per poi rientrare allo svincolo di "Benevento Est".



Inoltre, in provincia di Avellino, sempre in esclusivo orario notturno tra le 22.00 e le 6.00 del giorno successivo, per attività manutentive sugli impianti delle gallerie ‘Montechiuppo’, ‘Candida’ e ‘Salza Irpina’ sarà in vigore il senso unico alternato lungo il tratto della SS7 “Appia” compreso tra il km 309,160 ed il km 316,070, nelle notti comprese tra mercoledì 5 e sabato 8 dicembre.



Infine, sempre lungo la SS7 "Appia", per un intervento di manutenzione straordinaria tra il km 299,600 ed il km 299,900, a partire da lunedì 3 dicembre e fino al prossimo 3 febbraio sarà in vigore il senso unico alternato, nel territorio comunale di Venticano in provincia di Avellino.



