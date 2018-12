Pesistica, Campania di nuovo sul podio grazie ad Ariano Finali Nazionali del Criterium giovanissimi a San Marino

Si sono disputate a San Marino, presso la Palestra Cons “Umberto Briganti”, le Finali Nazionali del Criterium giovanissimi di Pesistica.

Alle gare hanno partecipato i migliori sei atleti in ciascuna delle categorie previste qualificati dopo le gare regionali di qualificazione.

A rappresentare la Campania c'erano anche i ragazzi della S. Media" P. S. Mancini". guidati dalla docente Concetta Ricci, delegato Fipe Provinciale Avellino, con A. S. D Royal Gym di Montecalvo Irpino Antonio di Rubbo, direttore tecnico regionale Fipe e Giuseppe di Rubbo.

I ragazzi hanno conquistato ottimi risultati: Imma Scrima (Royal Gym) 1° posto. La squadra femminile si é classifica al 2° posto. Alessandro Gazzella 3° posto Chiara De Gruttola, Rita Affidato al 4° posto Alessia Scauzillo, Luigi Cifaldi al 5° posto.

Un ringraziamento particolare viene rivolto al dirigente scolastico Massimiliano Bosco per la sua disponibilità all’ascolto, al confronto, per aver valorizzato l’impegno e il ruolo di ciascun docente affinché la scuola si trasformasse realmente in una comunità educante. Un ringraziamento alla collaborazione dei genitori, fiduciosi delle attività sportive che la scuola offre ai propri figli e al Comitato Regionale Fipe con il presidente Davide Pontoriero e alla Asd Royal Gym.

Gianni Vigoroso