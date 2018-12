Prevenzione incendi e verifiche sismiche per le scuole Il Comune di Ariano mette in campo sei progetti

L’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino nella conferenza stampa di questa mattina lunedì 3 dicembre 2018, tenutasi presso la sala giunta di Palazzo di Città, ha presentato i progetti di prevenzione incendi e il piano di verifiche sismiche per gli edifici scolastici.

Disposto l’avvio delle attività di verifica di vulnerabilità degli edifici scolastici di proprietà comunale a completamento di quelle già finanziate per i plessi Covotta e Calvario dell’Istituto Comprensivo “don Milani”con fondi stanziati dal Ministero dell’Istruzione, dando priorità agli edifici scolastici realizzati in epoca più remota, e precisamente:plesso Martiri,

Plesso Orneta, Camporeale, Cardito, Pasteni, Mancini, San Liberatore, Palazzisi, Torreamando.

La somma stanziata con fondi comunali è pari ad euro 120 mila.

Con delibera di Giunta n. 314 del 28.11.2018 l’Ente ha aderito all’Avviso Pubblico della Regione Campania, per la formazione di una graduatoria per accedere a contributi straordinari per la messa a norma antincendio dei seguenti edifici scolastici:

Istituto Comprensivo “G. Lusi”, “don Milani”, Calvario e Covotta, “P. S. Mancini”, Giovanni Grasso” e Orneta.

Per quanto riguarda la nuova scuola “Giulio Lusi”, realizzata con i fondi della riqualificazione urbana del “Contratto di quartiere Martiri”, verrà a breve data una informativa dettagliata. Attualmente la scuola ha sede presso il Centro Sociale di Rione Martiri, in condizioni particolarmente disagiate per alunni e insegnanti. Una situazione di disagio che si avvia a soluzione ormai.

Gianni Vigoroso