"L’Irpinia verso il futuro. Professionalità e competenze" Sviluppo sostenibile. Incontro ad Ariano

Venerdì 14 dicembre alle ore 17.00, presso il Museo civico e della ceramica di Ariano Irpino, organizzato dal Centro di ricerca “Guido Dorso” in collaborazione con il Comune di Ariano Irpino,si terrà un incontro sul tema “L’Irpinia verso il futuro. Professionalità e competenze per uno sviluppo sostenibile”

Interverranno: Domenico Gambacorta Introduzione, Concetta Ambra L’Irpinia oggi: alcuni dati, Erika MunnoSocietà punto zero. Scenari e prospettive, Leonardo ZacconeCostruire lo sviluppo. Le professionalità del futuro, Pino Bruno Lavoriamo per oggi e per domani: istituzioni ed imprese insieme, Marco De MatteisIl futuro e l’innovazione che c’è, Salvatore Cincotti Un ponte verso il futuro: l’internazionalizzazione dei profili e delle imprese, Luigi Fiorentino Conclusioni.

Prima dell’inizio dei lavori avverrà la consegna degli attestati ai partecipanti al Corso di perfezionamento in Amministrazione degli Enti locali, organizzato dal Centro Dorso e dall’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. (Foto Francesco Lops).

Gianni Vigoroso