Natale Arianese 2018 ecco gli appuntamenti del fine settimana:

Domani, sabato 15 dicembre intera giornata: animazione itinerante natalizia nel Centro Storico, Piazza Garibaldi animazione per bambini e Piazza Duomo Babbo Natale.

Piazza Plebiscito dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 16, 30 alle ore 18, 30 visite gratuite guidate ai Musei. Biblioteca Comunale ore 10, 00 incontri di lettura e laboratori per bambini “Mastrocartaio”. Palazzetto dello Sport ore 15, 00 torneo diocesano per ragazzi – Calcio A5. Auditorium Comunale ore 17, 00 unico spettacolo del film “Gli eroi del Natale”, gratuito per bambini, ma anche per i grandi

Domenica 16 dicembre

Intera giornata: animazione itinerante natalizia nel Centro Storico – Piazza Garibaldi animazione per bambini e Piazza Duomo Babbo Natale. Museo Civico ore 19, 15 Concerto Classicariano con Maurizio Moretta al pianoforte.Centro Storico ore 18, 00 Boomerang Street Band.

L’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Domenico Gambacorta ha disposto inoltre l’utilizzo gratuito del “Silos Parcheggio”, in località Calvario, dal 10 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, con orario di fruizione dalle ore 7, 00 alle ore 2, 00 del giorno successivo.

L’iniziativa è volta ad agevolare il parcheggio delle automobili presso la struttura in località Calvario e permettere così un piacevole passeggio ai tanti visitatori che vorranno trascorrere le giornate nella nostra Città, e godere delle iniziative organizzate, in occasione delle festività natalizie.